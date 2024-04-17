В городском округе Клин капитально отремонтируют 43 многоквартирных дома

Более 40 многоквартирных домов в городском округе Клин попали в программу по капремонту на 2024 год, которая реализуется по всей Московской области. Работы на объектах начались и уверенно продвигаются.

Так, на шести МКД был завершен ремонт на шести кровлях. Работы еще на 12 кровлях МКД продолжаются. По адресу ул.Гагарина, д.2/13 г. Клин в порядок приводят балконы. В двух многоквартирных домах по улице Мечникова планируют приступить к ремонту фасада и замене инженерных сетей.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту жилья. У нас по городскому округу Клин в 3-летней программе ремонта более 110 МКД», - напомнила Алена Сокольская.

Капитальный ремонт МКД проводят с целью улучшения жилищных условий и комфорта проживания для жителей, как предполагает губернаторская программа.

Ознакомиться с полным списком адресов, где планируются работы, можно на портале фонда капитального ремонта Подмосковья.