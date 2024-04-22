В городском округе Клин полностью выполнен ремонт 26 кровель, работы продолжаются

Представители подрядной организации ЛИДЕР-СТРОЙ на данный момент выполнили ремонт 26 кровель. Работы активно продолжаются. Проект реализуют в рамках краткосрочного плана программы капремонта.

В ходе ремонта кровель строительные бригады также осматривают чердачные помещения. При необходимости их утепляют. Рабочие проверяют состояние выходов на кровлю, ремонтируют вентиляционные шахты и стропильную систему. Работы ведутся под руководством представителей строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Эксперты каждый день оценивают выполнение строительных норм на объектах.

При выполнении кровельных работ обеспечивают безопасность рабочих и жителей дома. Так, рабочие выполняют поставленные задания только в касках, также используют страховочные тросы. Перед тем, как приступить к заданию, они проходят инструктаж о технике безопасности, заполняют журналы работ. В непосредственной близости проведения работ при помощи сигнальной ленты обозначают границы опасных зон, чтобы привлечь внимание жильцов и прохожих.

Жители домов вправе напрямую обратиться к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по каждой территории и направлению работ. На сайте Фонда (раздел «О Фонде») опубликованы контакты для связи с ответственными руководителями ЦУП.

Также для жителей Подмосковья разработана интерактивная карта Фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru, при помощи которой можно ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.