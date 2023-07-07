В городском округе Красногорск проверили ремонт дороги

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Красногорск ]

На улице Заводской в городском округе Красногорск идет работа по расширению участка дороги. Ход реконструкции проверили глава муниципалитета Дмитрий Волков и депутат городского округа Красногорск Виталий Ласкавец.

Напомним, осенью от жителей микрорайона Южный Дмитрию Волкову поступила просьба решить вопрос с пробками на Заводской. После изучения проблемы был найден подходящий выход.

На данный момент на проблемном участке проходит ремонт, проезжую часть расширят до трех полос. Также здесь оборудуют выделенный поворот в сторону Ильинского шоссе.

Виталий Ласкавец отметил, что движение по Ильинскому шоссе тоже плотное: на нефтебазу движутся большегрузы, есть стоянка машин, это осложняет выезд на шоссе, особенно, по утрам.

«Поэтому я попросил при встрече вместе с жителями в прошлом году Главу о том, чтобы расширить Заводскую», — сказал депутат.

Работы планируют закончить уже 11 июля. Затем в конце месяца нанесут разметку.

Глава городского округа Красногорск отметил, что работа по благоустройству старой части города будет продолжена. При этом опираться будут на предложения местных жителей, а также депутата.