В городском округе Красногорск проверили ремонт дороги
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Красногорск]
На улице Заводской в городском округе Красногорск идет работа по расширению участка дороги. Ход реконструкции проверили глава муниципалитета Дмитрий Волков и депутат городского округа Красногорск Виталий Ласкавец.
Напомним, осенью от жителей микрорайона Южный Дмитрию Волкову поступила просьба решить вопрос с пробками на Заводской. После изучения проблемы был найден подходящий выход.
На данный момент на проблемном участке проходит ремонт, проезжую часть расширят до трех полос. Также здесь оборудуют выделенный поворот в сторону Ильинского шоссе.
Виталий Ласкавец отметил, что движение по Ильинскому шоссе тоже плотное: на нефтебазу движутся большегрузы, есть стоянка машин, это осложняет выезд на шоссе, особенно, по утрам.
«Поэтому я попросил при встрече вместе с жителями в прошлом году Главу о том, чтобы расширить Заводскую», — сказал депутат.
Работы планируют закончить уже 11 июля. Затем в конце месяца нанесут разметку.
Глава городского округа Красногорск отметил, что работа по благоустройству старой части города будет продолжена. При этом опираться будут на предложения местных жителей, а также депутата.
«Совместно с Виталием Михайловичем приняли решение расширить дорогу до трех полос и обустроить тротуар в рамках партпроекта «Безопасные дороги», - отметил Дмитрий Волков.