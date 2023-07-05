В городском округе Люберцы начала работу новая коммунальная техника

Двенадцать спецмашин поступили в парк МУ «ОКБЖКХ» по госпрограмме областного правительства и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Глава городского округа Люберцы уточнил, что среди новой техники – «ГАЗели», дорожный и тротуарный пылесосы, экскаваторы, автогидроподъемник, а также машина для ямочного ремонта струйно-инъекционным методом.

«Новая техника уже активно включилась в работу. Все машины оснащены новейшим оборудованием, в том числе - навигационно-связными приборами ГЛОНАСС», - подчеркнул Владимир Волков.

Он добавил, что в ближайшее время должны поступить еще шесть новых самосвалов. МУ «ОКБЖКХ» постоянно развивается, есть планы по усилению предприятия не только новой техникой, но и специалистами.

Об этом также заявил глава городского округа Люберцы. Кроме того, Владимир Волков поблагодарил правительство Подмосковья за внимание к муниципалитету.