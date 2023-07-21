В городском округе Люберцы проверили ремонт подъездов

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал качество ремонта подъездов на улице Лорха, 9 в поселке Красково. Напомним, подъезды в многоквартирных домах ремонтируют по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Владимир Волков напомнил, что пятиэтажный дом был построен еще в 1970 году, и ремонт в подъездах был нужен. На данный момент работы завершены.

«В подъездах заменили напольное покрытие на всех этажах, покрасили потолок и стены, установили новые почтовые ящики, светильники, отремонтировали поручни и входные группы. Двери в тамбуре заменили на новые, с остеклением» , - отметил глава городского округа Люберцы.

Владимир Волков добавил, что встретился с жителями, которые попросили дополнительно установить плинтусы и оборудовать водосток на козырьках. Такие пожелания будут учтены.

Также глава отметил, что в планах на этот год – ремонт 172 подъездов в городском округе Люберцы. Уже готовы 116 из них. Завершить работы планируют уже до 1 сентября.