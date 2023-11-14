В городском округе Люберцы проверили строительство новой дороги

Состояние строящейся дороги от Солнцево до Железнодорожного (ЮЛА) проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Напомним, трасса свяжет Варшавское и Зенинское шоссе, пройдет через Люберцы, а также Видное и Бутово.

Владимир Волков уточнил, что движение на дороге откроют по 4-6 полосам, это поможет разгрузить ряд вылетных магистралей как федерального, так и регионального значения. Среди них и Новорязанское шоссе.

«Автотрассу интегрируют на юге в столичную Юго-Восточную хорду и Симферопольское шоссе, на востоке – в Северо-Восточную хорду Москвы и магистраль М-12 «Москва – Казань». ЮЛА станет южным дублером МКАД. Наш участок трассы длиной порядка 19 км проходит вдоль реки Пехорки», - рассказал глава городского округа Люберцы.

Сейчас обустраивают развязку и 12 путепроводов, утвержденный график соблюдается.

Также Владимир Волков осмотрел новую лыжную трассу в Томилинском лесопарке, которую сейчас благоустраивают. Пользоваться ей смогут как любители, так и профессионалы из городского округа Люберцы и соседних округов. Если позволит погода, откроют лыжню уже в нынешнем году.