В Городском округе Пушкинский коммунальные проблемы успешно решаются с помощью Госжилинспекции

Только на прошлой неделе было обработано 400 обращений, закрыто свыше 200 острых вопросов, в основном они касались

содержания многоквартирных домов. Как отмечает руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина, управляющая организация «Держава» в Ивантеевке отремонтировала входные двери в доме № 12А по Заводской улице, «ЖЭУ ПУШКИНО» сделало косметический ремонт в подъезде дома № 4 по улице Ленина в поселке Лесные Поляны и подобных примеров много.

Напомним, направить обращение в ЕДС можно через специализированный портал. Управляющая компания после получения сигнала должна устранить недостатки в регламентные сроки. Обращение считается закрытым только после подтверждения о выполненных работах самого заявителя.