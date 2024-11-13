В Городском округе Пушкинский оценили качество подачи тепла в многоквартирные дома

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел в администрации муниципалитета совещание, главной темой которого стала качественная подача тепла в многоквартирные дома.

В мероприятии приняли участие представители управления ЖКХ администрации Г.о. Пушкинский, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и специалисты «Газпром теплоэнерго».

«Ежедневно с коллегами из управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций проводим штабы, где точечно проговариваем обстановку по каждому адресу, подводим итоги работы на сутки и корректируем планы на предстоящий период», — прокомментировал глава округа.

На территории округа расположены четыре котельных, которые вызывают больше всего вопросов. Все они находятся в г. Пушкино и на основании концессионного соглашения подчинены ООО «Газпром теплоэнерго МО». Объекты расположены по следующим адресам:

• ул. Тургенева, д. 24;

• ул. Горького, д. 24;

• Авиационный проезд, д. 13а;

• Московский пр-кт, д. 55.

Максим Красноцветов проинформировал, что все объекты округа находятся в высокой степени готовности. О каждом из них есть подробная информация, предоставленная в сюжете.