В Городском округе Пушкинский продолжают устранять последствия снегопада

Как отметил руководитель муниципалитета Максим Красноцветов, на совещании профильных служб составлен план работ на каждый день. Коммунальщикам оказывают поддержку активисты проекта «Городская среда» Единой России.

Глава округа также затронул вопрос работы с обращениями жителей в местный Центр управления регионом. Только за прошедшую неделю в работу взято 1770 запросов. В основном они касаются содержанию многоквартирных домов.