В Городском округе Пушкинский проверили ремонт подъезда

В Ивантеевке Городского округа Пушкинский оценили качество ремонтных работ в подъезде дома на улице Смурякова, 11.

Косметический ремонт здесь проводился недавно, об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Глава Городского округа Пушкинский напомнил, что во время недавнего ремонта в подъезде поменяли окна и двери, установили новые почтовые ящики, обновили мусоропровод, положили свежую плитку и покрасили стены.

Максим Красноцветов подчеркнул, что работа по обновлению подъездов в муниципалитете продолжается, и поделился планами на этот год.