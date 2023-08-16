В Городском округе Пушкинский проверили ремонт подъезда
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В Ивантеевке Городского округа Пушкинский оценили качество ремонтных работ в подъезде дома на улице Смурякова, 11.
Косметический ремонт здесь проводился недавно, об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Глава Городского округа Пушкинский напомнил, что во время недавнего ремонта в подъезде поменяли окна и двери, установили новые почтовые ящики, обновили мусоропровод, положили свежую плитку и покрасили стены.
Максим Красноцветов подчеркнул, что работа по обновлению подъездов в муниципалитете продолжается, и поделился планами на этот год.
«В рамках программы губернатора в текущем году всего планируем отремонтировать 320 подъездов», - уточнил глава Городского округа Пушкинский.