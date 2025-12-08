В Городском округе Пушкинский стартовал масштабный капремонт и реконструкция школы

В Городском округе Пушкинский дан старт большому преображению: в Софрине приступили к капитальному ремонту школы, чьи стены помнят 1970-й год. Лично проинспектировав начало демонтажа в корпусе №3 на Полевой улице, глава округа Максим Красноцветов оценил готовность к масштабным изменениям.

Здание ожидает не косметическое обновление, а глубокая технологическая «перезагрузка»: ему заменят все «внутренности» — инженерные сети, окна и двери, приведут в порядок фасад и крышу, а также оснастят интеллектуальными системами видеонаблюдения и пожаротушения. Преобразится и школьный двор, где запланировано создать современную спортивную зону с профессиональными дорожками, тренажерами и игровым ядром.

«Сейчас на объекте работают порядка 30 человек, выполняются проектные решения, запланирован заход в государственную экспертизу. С учетом опыта прошлых лет работы на объекте начинаем заранее», — рассказал Максим Красноцветов.

По словам главы округа, завершить все работы планируется строго к 1 сентября 2026 года.

Отметим, что Софринская стройплощадка — только первый аккорд в масштабной программе модернизации образования Городского округа Пушкинский, реализуемой при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. План на 2026 год амбициозен: капитальный ремонт в шести зданиях и старт строительства двух новых школьных пристроек.

Фронт работ развернется по всему округу. Капремонта также дождутся школа №1 в Красноармейске, второй корпус Софринского комплекса в Софрино-1, корпус образовательного комплекса №7 в Пушкино, а также два здания детского сада «Ручеек» в Ивантеевке и Пушкино. Параллельно в Ивантеевке возведут новые корпуса для действующих школ — пристройки к Образовательному центру №2 на Хлебозаводской и к Гимназии №6 на Смурякова.