В городском округе Щелково начался масштабный ремонт дорожного покрытия
Фото: [Пресс-служба Администрации г. о. Щелково]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков объявил о старте масштабной программы ремонта дорог. Эта информация появилась в его личном Telegram-канале.
По словам Андрея Булгакова, в первую очередь планируется завершить работы на участках, соединяющих улицы Гоголя и Герцена, а также между деревней Орлово и улицей Озерной.
В настоящее время ведутся ремонтные работы на нескольких ключевых улицах, включая Аэродромную, Вокзальную, Свердлова, а также в деревне Новая Слобода.
В этом году запланировано обновление покрытия на 25 различных участках дорожной сети. Полный список объектов, включенных в программу, выглядит следующим образом:
Улица Заречная (включая ремонт и обустройство пешеходной зоны);
Участок улицы Заречная (сегмент 2);
Широкая улица;
Краснознаменская улица;
Свирская улица;
Серия улиц в поселке Образцово (Садовая, Центральная, Верхняя, Спортивная);
Улица Аэродромная в поселке Монино;
Первая линия;
Улица Сосновый бор в деревне Вторая Алексеевка;
Улица Маршала Неделина;
Улица Свердлова;
Участок улиц Лермонтова – Чернышевского;
Деревня Горбуны;
Деревня Душоново;
Улица Гагарина в городе Щелково;
Улица Жуковского в городе Щелково;
Улица Молодежная в городе Щелково;
Улица Гоголя в городе Щелково;
Улица Озерная в деревне Орлово;
Ново;
Участок от деревни Новая Слобода до конца деревни Камшиловка;
Тупик Речной в деревне Гребнево;
Улица Вокзальная (Соколовская промышленная зона) в городе Щелково;
Деревня Богослово;
Деревня Большие Петрищи в городе Щелково.
Помимо работ по восстановлению дорожного покрытия, в городском округе Щелково стартовала комплексная программа благоустройства дворовых территорий, в рамках которой планируется улучшить 12 различных адресов.