В городском округе Щелково начался масштабный ремонт дорожного покрытия

Фото: [ Пресс-служба Администрации г. о. Щелково ]

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков объявил о старте масштабной программы ремонта дорог. Эта информация появилась в его личном Telegram-канале.

По словам Андрея Булгакова, в первую очередь планируется завершить работы на участках, соединяющих улицы Гоголя и Герцена, а также между деревней Орлово и улицей Озерной.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на нескольких ключевых улицах, включая Аэродромную, Вокзальную, Свердлова, а также в деревне Новая Слобода.

В этом году запланировано обновление покрытия на 25 различных участках дорожной сети. Полный список объектов, включенных в программу, выглядит следующим образом:

Улица Заречная (включая ремонт и обустройство пешеходной зоны);

Участок улицы Заречная (сегмент 2);

Широкая улица;

Краснознаменская улица;

Свирская улица;

Серия улиц в поселке Образцово (Садовая, Центральная, Верхняя, Спортивная);

Улица Аэродромная в поселке Монино;

Первая линия;

Улица Сосновый бор в деревне Вторая Алексеевка;

Улица Маршала Неделина;

Улица Свердлова;

Участок улиц Лермонтова – Чернышевского;

Деревня Горбуны;

Деревня Душоново;

Улица Гагарина в городе Щелково;

Улица Жуковского в городе Щелково;

Улица Молодежная в городе Щелково;

Улица Гоголя в городе Щелково;

Улица Озерная в деревне Орлово;

Ново;

Участок от деревни Новая Слобода до конца деревни Камшиловка;

Тупик Речной в деревне Гребнево;

Улица Вокзальная (Соколовская промышленная зона) в городе Щелково;

Деревня Богослово;

Деревня Большие Петрищи в городе Щелково.



Помимо работ по восстановлению дорожного покрытия, в городском округе Щелково стартовала комплексная программа благоустройства дворовых территорий, в рамках которой планируется улучшить 12 различных адресов.