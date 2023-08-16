В городском округе Щелково отремонтируют котельную

В деревне Огуднево городского округа Щелково проводят капремонт котельной. За две недели здесь отремонтировали два котла: обновили горелки, провели опрессовку самих котлов, выполнили регламентные работы на трубопроводе и запорной арматуре.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что в этом году отопительной системе уделили много внимания, чтобы зимой жители ощущали себя комфортно.

Продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании проводят в домах промывки и дезинфекции, а Щёлковский водоканал готовит котельные и проводит гидравлические испытания, - отметил глава городского округа Щелково.

Кроме того, на котельной уже проведено обслуживание четырех сетевых насосов, трех насосов горячей воды, трех контурных насосов и подогревателей горячего водоснабжения. Скоро здесь поставят дополнительные подогреватели ГВС, сделанные из нержавеющей стали. Новое оборудование сделает работу котельной гораздо надежнее. Кроме того, специалисты установят на котельной новый сетевой насос и еще один насос ГВС.

Еще один, третий котел из эксплуатации вывели. Сейчас он находится на капремонте у подрядной организации. За месяц в нем полностью поменяют трубы, проведут обмуровку, а затем и пуско-наладочные работы.

До нового отопительного сезона капремонт завершат полностью.