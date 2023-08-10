В городском округе Серпухов развивают дорожную сеть
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
При поддержке губернатора Московской области продолжается усовершенствование дорожной инфраструктуры в городском округе Серпухов.
Как рассказал глава муниципалитета Сергей Никитенко, новое асфальтовое покрытие сделали на улице Российской, протяженность обновленного участка составила 1200 метров. Теперь нужно только убрать с дороги строительный мусор и нанести свежую разметку.
Продолжается ремонт дороги в 4-м Полевом переулке микрорайона Заборье городского округа Серпухов. Также здесь в этом году обустроили тротуары, удобные и безопасные для пешеходов.
Перекресток на пересечении улиц Екатерины Дашковой и Ленинского Комсомола сейчас расширяют, это поможет потоку машин двигаться свободнее. На улицах Дачной и Швагирева на данный момент обустраивают основание, чтобы затем укладывать асфальт. Асфальтирование скоро начнется и в деревне Манишки, сейчас подрядчик готовит к этому полотно, а бортовой камень уже установлен.
«Работы ведутся на восьми объектах, на пятнадцати уже завершены. Уверен, что жители будут довольны положительными переменами», - отметил глава городского округа Серпухов.