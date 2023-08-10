В городском округе Серпухов развивают дорожную сеть

Как рассказал глава муниципалитета Сергей Никитенко, новое асфальтовое покрытие сделали на улице Российской, протяженность обновленного участка составила 1200 метров. Теперь нужно только убрать с дороги строительный мусор и нанести свежую разметку.

Продолжается ремонт дороги в 4-м Полевом переулке микрорайона Заборье городского округа Серпухов. Также здесь в этом году обустроили тротуары, удобные и безопасные для пешеходов.

Перекресток на пересечении улиц Екатерины Дашковой и Ленинского Комсомола сейчас расширяют, это поможет потоку машин двигаться свободнее. На улицах Дачной и Швагирева на данный момент обустраивают основание, чтобы затем укладывать асфальт. Асфальтирование скоро начнется и в деревне Манишки, сейчас подрядчик готовит к этому полотно, а бортовой камень уже установлен.