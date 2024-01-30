В Городском округе Шатура программа по переселению из аварийного фонда реализуется самым активным образом

Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин осмотрел ход строительства дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в п.Туголесский бор городского округа Шатура.

В планах подрядчика завершить строительно-монтажные работы в начале второго квартала текущего года. Выдача ключей планируется с июня 2024 года.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Также замминистра строительного комплекса МО Константин Лапин, зам. главы администрации Г.о. Шатура Василий Косолапов встретились с переселенцами из аварийного жилья.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

На встрече рассказали о преимуществах выбора жилищного сертификата, как способа быстрого и удобного переселения из аварийного жилья, ответили на вопросы.

По итогам общения три семьи написали заявления о предоставлении сертификата (субсидии).