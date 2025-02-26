Мусоровозам временно отменят штрафы

Депутаты Государственной Думы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий временный запрет на штрафование двухосных и трехосных транспортных средств, задействованных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В разработке данного законопроекта, вносящего коррективы в Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах», участвовали эксперты Российского экологического оператора.

«РЭО совместно с отраслевыми организациями, при поддержке Минтранса и представителей регионов, провел анализ, который показал, что для полного исключения нарушений необходимо снизить загрузку всех мусоровозов на 15-40%. Однако, это повлечет за собой дополнительные затраты, что может привести к увеличению тарифов для населения. При этом, штрафы, которые региональные операторы получают за превышение нагрузки на дорожное полотно, могут достигать 300 тысяч рублей и более. Мы предложили сделать исключение и внести соответствующие изменения в № 257-ФЗ, предусмотрев мораторий для специализированной техники, используемой для вывоза ТКО, и переходный период для обновления автопарка мусоровозов. За это время будет проведен детальный анализ всех представленных на рынке моделей транспортных средств и установлены требования, обеспечивающие баланс между безопасностью дорожного движения и справедливой стоимостью вывоза коммунальных отходов. Законопроект успешно прошел все этапы рассмотрения в Государственной Думе», – сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В положениях законопроекта говорится, что с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не будет распространяться на двухосные и трехосные тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортировки ТКО. Речь идет о мусоровозах, информация о которых содержится в ФГИС УТКО.

Предусмотрено, что информация о специализированной технике из ФГИС УТКО будет передаваться в федеральную государственную информационную систему выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Кроме того, РЭО заявлял о необходимости ввести требования для производителей мусоровозов. Это нужно, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на дорожное покрытие и для плавного переходного периода.

В тексте законопроекта указано, что российское Правительство должно разработать новые требования к мусоровозам до 1 сентября 2026 года. Эти требования будут применяться к технике, выпущенной после 1 марта 2028 года.