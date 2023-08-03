В Химках отремонтировали 80 процентов запланированных на этот год подъездов

По проекту только в этом году в городском округе Химки планируется привести в порядок 150 парадных. 80 % из них уже готовы. Об этом стало известно во время традиционного общегородского совещания, которое прошло под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

К вопросу ремонта подъездов в Химках подходят с ответственностью и всегда все работы согласовывают с жителями.

«Ремонт подъездов проводим с учетом пожелания химчан - обустраиваем новые входные группы, меняем напольную плитку, приводим в порядок лестничные марши, устанавливаем пластиковые окна и новые почтовые ящики. Кроме того, жители многоквартирных домов могут высказать свои пожелания, выбрать материалы для ремонта и цветовую палитру», - отметил Дмитрий Волошин.

Свои предложения люди вносят на собраниях, на которых присутствуют как депутаты муниципального совета, так и представители управляющих компаний.

Параллельно с ремонтом запланированных на этот год подъездов в 53 многоквартирных домах, формируется план на следующий. Как только он будет готов, его согласуют с Госжилинспекцией и председателями Советов домов. А затем его утвердит глава округа.

Кстати, за последние пять лет в Химках отремонтировали 1,8 тыс. подъездов или 40 % от их общего числа.