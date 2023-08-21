В Химках практически на 82 процента выполнили программу первого этапа модернизации теплоснабжения

Из 15 участков 11 уже готовы к отопительному сезону. О том, как проходит модернизация рассказал глава Химок Дмитрий Волошин в ходе еженедельного совещания под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сейчас процент исполнения программы на 2023 год - 81,5%. 11 из 15 участков уже готовы. Улучшение в подаче тепла почувствуют 60 тысяч человек. На сегодняшний день в работе еще четыре точки - улицы Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект. В целом закончить должны с опережением графика к началу сентября», - пояснил Дмитрий Волошин.

Что касается 11 готовых участков, там проложили новый трубопровод. Когда окончат работы на всех 15-ти, то тепло по обновленной сети поступит больше чем в 300 многоэтажек, где проживает свыше 81 тыс. человек.

Участки, которые требовали ремонта определяли, в первую очередь, по данным о порывах в прошлом отопительном сезоне.

На одной из точек замены сети - Юбилейном проспекте побывал с проверкой глава Химок. Это один из самых больших участков - почти 750 метров трубопровода. Он «питает» теплом больше 60 многоквартирных домов. Сейчас там работает 17 сотрудников и около пяти единиц техники.

«Прошедшая зима немножко нам дала понять, что не всегда все бывает хорошо. Я хочу поблагодарить губернатора и главу, что голоса жителей они всегда слышат и к нам прислушиваются. Работу мы видим. Все лето у нас тут перекладывают. Ждем зиму. Надеемся, что проживем ее замечательно», - поделилась жительница дома №74 на Юбилейном проспекте Галина Залипаева.

Вся модернизация систем отопления в Химках рассчитана на три года. Ее проводят по инвестиционной программе ТСК «Мосэнерго». За это срок в городском округе больше чем на 40 участках заменят 26 километров теплосети и отремонтируют 460 километров трубопровода. В итоге качество подачи тепла улучшится более чем для 200 тыс. местных жителей.

Напомним, большую трехлетнюю программу модернизации разработали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства энергетики региона. На это выделили более 1,7 млрд рублей. Полностью все работы закончат в 2025 году.