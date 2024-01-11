В Химках завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградской улице
Фото: [Антон Чернов]
В Химках завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградской улице. Таким образом, в самое ближайшее время в дома жителей вернется отопление.
Ранее на указанной улице произошло повреждение магистрального трубопровода. Из-за аварии в 60 многоквартирных домах было ограничено отопление и ГВС.
Как рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин, специалисты ТСК «Мосэнерго» провели на поврежденном участке ремонтные работы. На заполнение системы потребуется до часа.
«Слесари управляющих компаний проведут развоздушивание инженерных систем в каждом доме. До 18:00 тепло должно прийти во все квартиры», - сообщил он.