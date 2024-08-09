В июле нарушителей парковки в Подмосковье оштрафовали на полмиллиона рублей

По итогам прошлого месяца сумма штрафов за парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье составила порядка пятисот тысяч рублей, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего штрафов за указанный период выписали в Котельниках и Ленинском округе — на 110 тысяч рублей и 105 тысяч рублей соответственно. Также в антилидерах Одинцово и Красногорск — в каждом из этих округов выписали штрафы на 30 тысяч рублей.

Сорок девять нарушителей в прошлом месяце были выявлены камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». Двадцать восемь автомобилей обнаружили мобильные комплексы, оснащенные системой искусственного интеллекта. Пятьдесят семь сообщений о нарушениях поступило через приложение «Народный инспектор».