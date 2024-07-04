В июле строительные работы в рамках соцгазификации стартуют в 49 населенных пунктах Подмосковья

В текущем месяце в 49 населенных пунктах Подмосковья начнутся строительно-монтажные работы в рамках реализации программы соцгазификации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проведут в деревнях Волоколамска, Домодедово, Егорьевска, Истры, Клина, Красногорска, Лосино-Петровского, Мытищ, Серпухова, Солнечногорска, Ступино, Шаховской, Дмитрова, Ленинского, Можайска, Орехово-Зуево, Раменского, Сергиева Посада.

Ввести газопроводы в эксплуатацию в этих населенных пунктах планируется в декабре текущего года.

Также в регионе в этом месяце завершатся аналогичные работы в восемнадцати населенных пунктах десяти городских округов.

Всего с начала года в Подмосковье построили шестьдесят километров новых газопроводов, обеспечив газом более двадцати пяти тысяч жителей.