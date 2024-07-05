В июне энергетики Подмосковья повысили надежность электроснабжения 350 участков СНТ «Березка»

По итогам прошлого месяца специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 350 участков в садовом товариществе «Березка» в Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, на территории СНТ капитально отремонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ. Сотрудники предприятия заменили на ЛЭП 4,1 километра провода на самонесущий изолированный.

Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей региона.

Также в прошлом месяце по программе отремонтировали ЛЭП, которая питает городскую больницу на Советской улице в Ликино-Дулево.

До конца октября отремонтируют кабельные линии электропередачи в Куровском и Авсюнино. Таким образом, повысится качество электроснабжения двух тысяч жителей.