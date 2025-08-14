В Ивантеевке активно реализуется масштабный капитальный ремонт котельной «Седьмой квартал»

Устаревшее оборудование, прослужившее более полувека, демонтировано и заменено на современные водогрейные установки. В настоящее время ведутся работы по монтажу новых трубопроводов, а также устанавливаются сваи, необходимые для возведения фундамента под новую дымовую трубу.

На строительной площадке в Ивантеевке задействованы 14 специалистов и строительная техника, включая экскаватор, погрузчик, сваебойные установки и манипулятор.

«В соответствии с государственной программой, планируется комплексный капитальный ремонт котельной с полной заменой всех систем. Мы гарантируем, что к началу отопительного периода объект будет введен в эксплуатацию, что станет важным этапом в повышении уровня качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», - заявил главный инженер Евгений Веденьев.

Данная котельная обеспечивает теплоснабжением 50 жилых домов и два социально значимых объекта. Проект реализуется в соответствии с установленным графиком, и завершение работ намечено к началу отопительного сезона. Котельная получила современное оборудование и уверенно готовится к предстоящей зиме, чтобы гарантировать бесперебойное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений.