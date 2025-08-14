В Ивантеевке обновляют значительный участок теплотрассы

На улице Задорожная в Ивантеевке сейчас ведутся активные работы по замене участка тепловой сети, общая длина которого составляет 670 метров.

Процесс демонтажа устаревшей инфраструктуры уже завершен, сейчас выполняются земляные работы для подготовки основания под новый трубопровод, производится монтаж и сварка новых труб.

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемая в соответствии с государственной программой, направлена на повышение устойчивости всей системы теплоснабжения и улучшение качества поставляемого ресурса для множества жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. После окончания работ по замене значительно возрастет надежность теплоснабжения и существенно уменьшится риск возникновения аварийных ситуаций в период отопления», - отметил представитель компании-подрядчика Дмитрий Поцелуев.

На данном объекте ежедневно задействовано девять специалистов. Однако, учитывая объем работ, рассматривается возможность привлечения дополнительных сил для усиления бригады. В округе Пушкинский в рамках государственной программы модернизации объектов ЖКХ, по распоряжению губернатора Московской области, реализуется 22 проекта. В частности, проводится капитальный ремонт шести котельных, возводятся блочно-модульные котельные, и выполняется замена участков тепловых сетей.