В Яхроме ликвидировали последствия аварии в котельной, в результате которой было отключено отопление в 74 жилых домах, а также в пяти школах, детсадах и интернате.

Инцидент произошел утром в пятницу. На теплосети в подвале местной котельной произошла утечка. На место оперативно прибыла аварийная бригада. Специалисты провели ремонтные работы, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена.

«Специалисты МУП «ДУ ЖКХ» успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура нормализуется во всех домах», - рассказал глава Дмитрова Илья Поночевный.

Жителей, у которых еще не появилось отопление, просят обратиться в УК или в Единую дежурно-диспетчерскую службу.