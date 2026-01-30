В Калининце на расчистку снега брошена «тяжелая артиллерия» жилищников

Каждый день улицы и дворы Калининца очищают от снега два крупных трактора, мини-погрузчик и бригада из 25 работников. Для оперативного решения локальных задач коммунальщики оперативно наращивают технические ресурсы.

Так, сегодня вечером для быстрой расчистки парковки у дома №241 были дополнительно задействованы еще один мощный трактор и компактный погрузчик. Работу техники поддержали четыре дворника.

Главным элементом эффективности этого процесса руководство управляющей компании называет своевременное информирование жителей.

«Чтобы уборка была эффективной, мы заранее информируем жителей. Для этого мы используем все каналы связи: общие чаты в Калининце и наше приложение «Бурмистр». Через него мы можем отправить сообщение всем жителям конкретного дома и попросить освободить парковку, как это было сегодня. Когда люди видят сообщение и переставляют машины — техника делает свою работу быстро, а двор становится чистым. Поэтому мы просим всех активнее подключаться к приложению — это наш главный инструмент для быстрой связи и оперативных работ», — пояснила директор УК ЖКХ «Тамань» Елена Старынина.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Анна Артюшина ]

