В Кашире-2 завершают благоустройство после масштабной реконструкции теплосетей

В микрорайоне Кашира-2 завершаются работы по благоустройству после масштабной реконструкции тепловых сетей. Глава округа Роман Пичугин и депутат Мособлдумы Андрей Голубев проверили состояние территорий и качество выполненных работ.

Завершено благоустройство территории возле спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева. В планах — создание Аллеи трудовой славы, где появятся бюсты выдающихся жителей города. Первым будет установлен памятник основателю спортклуба Н.П. Елисееву.

На улице Центральной подрядчик завершил восстановление тротуаров, уложил новый бордюрный камень и асфальтовое покрытие. В ближайшие дни рабочие планируют закончить работы с тепловыми камерами. Выявленные недочеты подрядчик обязался устранить в кратчайшие сроки.

До конца года планируется завершение благоустройства у домов №29 и 31 по улице Садовой, а также на других объектах микрорайона. Работы охватят улицы Садовую, Гвардейскую, Кржижановского, 8 Марта, Центральную, Юбилейную, Вахрушева, Масленникова и Клубную, а также улицу Иванова у станции «Кашира».

Роман Пичугин отметил, что восстановление территорий после реконструкции тепловых сетей позволит не только привести в порядок улицы, но и создать более комфортные условия для жителей микрорайона.