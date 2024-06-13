В Кашире до конца месяца соединят ВУЗ-2 и ВЗУ-4 для бесперебойной подачи воды жителям

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов проверил состояние двух водозаборных узлов и проконтролировал работы по подсоединению ВЗУ-4 к системе водоснабжения микрорайона Кашира-2.

В состав комиссии вошли также профильные заместители и специалисты.

ВЗУ-2 была обследована осенью 2023 года после появления некоторых неисправностей в работе. Тогда один насос был поменян полностью. Еще один, который ранее не использовали на протяжении нескольких лет, ввели в эксплуатацию. В нынешнем году будет проведен ремонт здания ВЗУ-2.

Администрация округа совместно с подрядной организацией проработали вопрос, как с целью повышения уровня надежности работы соединить ВУЗ-2 и ВЗУ-4.

«Выполняем подсоединение узла к общей системе. Наша задача сделать так, чтобы ВЗУ-4 подавал воду в баки-накопители, которые установлены в деревне Горки около котельной 90 мВт. Это обеспечит резерв холодной воды для котельной в случае остановки основного ВЗУ», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Водозаборный узел имеет большое социальное значение для округа. Он обеспечивает наполнение резервных баков, расположенных на котельной. От удовлетворительного состояния водозаборного узла также зависит обеспечение качественного водоснабжения в микрорайоне в Кашире. В настоящее время ВЗУ-4 резервный. Он снабжает холодным водоснабжением Каширскую больницу.

В течение текущего месяца работы должны быть завершены, уточнил Михаил Шувалов.