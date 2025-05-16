В Кашире модернизировали систему водоснабжения на ВЗУ-6А

С наступлением весны, после завершения отопительного периода, коммунальные службы города Кашира приступили к плановым подготовительным работам в преддверии следующего отопительного сезона. Этот цикл мероприятий, направленный на поддержание надежной работы инфраструктуры, продолжается и в 2025 году.

В рамках подготовки запланирован широкий перечень задач, включающий очистку артезианских скважин, обновление кровли, реставрацию фундаментов зданий, теплоизоляцию фасадов, ремонт дверей, ворот и окон. Особое внимание уделяется внедрению современных энергосберегающих технологий и повышению общей энергоэффективности.

В деревне Баскачи, на территории городского округа Кашира, на водозаборном узле (ВЗУ)-6А установлен и успешно запущен в эксплуатацию новый насосный агрегат. Его ключевая функция – транспортировка очищенной воды от станции водоподготовки к конечным потребителям. Этот современный насос гарантирует стабильное и бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением для более чем 14 500 жителей округа.

Стоит отметить, что в 2024 году была завершена масштабная реконструкция водовода, соединяющего ВЗУ-6 в деревне Баскачи и ВЗУ-6А в микрорайоне. Этот проект, получивший положительные отзывы от населения, позволил решить давнюю проблему изношенной водопроводной магистрали, которая регулярно требовала локальных ремонтных работ из-за прорывов.