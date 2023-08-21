В Кашире начался ремонт кровли в 100-летнем образовательном учреждении

В микрорайоне Кашира-1 (городской округ Кашира) в здании Центра дополнительного образования (ЦДО), которому почти сто лет, начался капитальный ремонт кровли.

Рабочие на площади 100 квадратных метров предельно аккуратно разбирают старые деревянные перекрытия и шиферную крышу. На смену придут конструкции из современных материалов. По всей крыше установят ограждения. По словам директора ЦДО Светланы Ереминой, ремонтники также поменяют окошки на чердаках и приведут в порядок запасной выход.

В центре, отметим, уже поменяли систему отопления. В ходе тестирования она показала себя отлично.