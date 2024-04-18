В Кашире после обхода дворовых территорий УК поручили оперативно отреагировать на замечания

Исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников во время обхода территории микрорайона Кашира-2 проверил содержание дворовых участков, тротуаров и дорог.

Во время проверки были выявлены замечания, о чем проинформировали управляющую компанию. Сотрудникам поручено оперативно убрать прилегающую территорию у дома № 19 на Советском проспекте. Ранее рабочие проводили там опиловку деревьев. В этом же доме также необходимо провести ремонт кровли.

В доме № 20 на Советском проспекте представителям управляющей компании поручено провести реконструкцию труб вентиляционных шахт.

Напомним, в городском округе Кашира в рамках месячника по благоустройству территории неравнодушные горожане активно принимают участие в уборке территорий.