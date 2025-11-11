В Кашире проверили, как содержат дворы и подъезды в ЖК «Березовая роща»

В Кашире прошел плановый обход территории жилого комплекса «Березовая роща». Руководитель муниципалитета Роман Пичугин совместно с заместителями главы округа, председателем окружного Совета депутатов Сергеем Буровым, депутатом Евгением Пешковым и профильными специалистами проверил состояние дворов, подъездов, детской и спортивной площадок, а также контейнерных площадок.

Комиссия побеседовала с представителем управляющей компании ООО «ЖКХ ПРО» и жителями. По итогам обхода было выявлено, что содержание территории не соответствует нормативным требованиям.

По указанию главы округа будут организованы отсеки для крупногабаритного мусора, рассмотрены вопросы строительства дополнительных парковочных мест и ликвидации неузаконенных гаражей возле комплекса.