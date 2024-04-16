В Кашире установлены сроки выполнения работ по ямочному ремонту

В Подмосковье реагируют на запросы горожан. Так, в регионе активно ведется ремонт дорог.

Основную часть ямочного ремонта завершат в мае. В рамках ремонтных работ будут реализованы все пожелания жителей региона: в порядок приведут полотно, устранят ямы, уберут мусор, отремонтируют ограждения и остановки, обновят разметку.

Активная работа по ремонту дорог также проходит в городском округе Кашира. В муниципальный Центр управления регионом поступали обращения от горожан. Заместитель главы округа Сергей Гудзь в рамках срочной выездной администрации по поступившим заявкам выехал с проверкой на курируемую территорию в микрорайон Ожерелье.

Сергей Гудзь встретился с подрядчиком. Спикеры обсудили ряд вопросов, которые касаются ремонта дорожного покрытия. В частности, были согласованы предварительные сроки выполнения работ по ямочному ремонту.