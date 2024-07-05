В каширской деревне Бурцево переложено 500 метров водопровода

Запрос на реконструкцию появился после того, как прежний договор аренды частной артезианской скважины расторгли и было решено отказаться от покупной продукции. Сотрудники МУП «Водоканал» выполнили переврезку водопроводной линии на водозаборный узел действующий артезианской скважины. В рамках капитального ремонта использовали современные качественные материалы.

«После проведения работ более 200 человек получат доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения. В жилищно-коммунальном хозяйстве региона есть, что улучшать и куда расти. Модернизация системы водоснабжения — одна из наших ключевых задач», — рассказала депутат Совета депутатов городского округа Кашира Лариса Вековищева.

Комплекс проведенных мероприятий ориентирован на предоставление качественных услуг населению, повышению надежности водоснабжения. Любые аварийные работы приводят к отключению подачи воды абонентам, поэтому в МУП «Водоканал» заинтересованы в модернизации системы. Капитальный ремонт позволит в последующем времени минимализировать случаи аварийного отключения.