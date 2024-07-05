В каширской деревне Бурцево переложено 500 метров водопровода
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В июне 2024 года МУП «Водоканал» выполнил капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 500 метров.
Запрос на реконструкцию появился после того, как прежний договор аренды частной артезианской скважины расторгли и было решено отказаться от покупной продукции. Сотрудники МУП «Водоканал» выполнили переврезку водопроводной линии на водозаборный узел действующий артезианской скважины. В рамках капитального ремонта использовали современные качественные материалы.
«После проведения работ более 200 человек получат доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения. В жилищно-коммунальном хозяйстве региона есть, что улучшать и куда расти. Модернизация системы водоснабжения — одна из наших ключевых задач», — рассказала депутат Совета депутатов городского округа Кашира Лариса Вековищева.
Комплекс проведенных мероприятий ориентирован на предоставление качественных услуг населению, повышению надежности водоснабжения. Любые аварийные работы приводят к отключению подачи воды абонентам, поэтому в МУП «Водоканал» заинтересованы в модернизации системы. Капитальный ремонт позволит в последующем времени минимализировать случаи аварийного отключения.
«Благодаря проводимым мероприятиям, вводу новых объектов в строй степень изношенности коммуникаций снижается, но что самое важное — уровень обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения показывает положительную динамику», — поделилась мнением депутат Совета депутатов городского округа Кашира Лариса Вековищева.