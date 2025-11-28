В каширской школе №1 им. Выборнова активно ведется капремонт

В Кашире полным ходом идут работы по капитальному ремонту в школе №1 — объекте, имеющем особое значение для всего округа. Личный контроль за ходом работ, соответствием графику и качеством исполнения ведет глава городского округа Кашира Роман Пичугин.

Особый статус школе был присвоен в 2021 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: учебное заведение получило имя своего выдающегося выпускника — Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Александра Ивановича Выборнова. Это накладывает дополнительную ответственность на подрядчиков, задача которых — не просто обновить стены, а создать достойные условия для учебы и развития современных школьников.

На текущем этапе подрядчик в установленные сроки выполняет демонтажные работы. На площадке задействованы 20 работников, которые трудятся над преображением здания общей площадью почти 4000 квадратных метров — 3966,5 кв. м. План работ комплексный: после демонтажа старых конструкций предстоит замена оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж современных систем вентиляции. Полному обновлению подвергнутся все инженерные коммуникации здания.

Как ранее подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев, такая работа требует контроля на всех уровнях. Результатом станет не просто косметическое обновление, а создание современного, комфортного и безопасного образовательного пространства, где дети смогут учиться, заниматься спортом и творчеством в условиях, отвечающих самым актуальным стандартам.