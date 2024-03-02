В Кемеровской области с железнодорожной инфраструктуры вывезено два миллиона кубометров снега за зиму
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
С железнодорожной инфраструктуры в Кузбассе с ноября 2023 года вывезено два миллиона кубометров снега. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что в прошлом месяце сотрудники вывезли около 450 тыс. кубометров снега.
Добавляется, что с целью уборки и вывоза снега в регионе в среднем в сутки задействовано 500 железнодорожников, во время снегопада — до тысячи человек.
Отмечается, что ключевые и станционные пути очищают свыше 50 снегоуборочных и снегоочистительных машин, также чистятся и посыпаются песком переезды, перроны, посадочные платформы.