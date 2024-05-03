В Клину капитально отремонтировали скатные крыши и заменили водостоки домов

До конца года в городском округе Клин капитально отремонтируют 65 многоквартирных домов. Еще два из них преобразили, починив скатные крыши и проведя другие ремонтные работы.

Подрядчик программы по капитальному ремонту в Клину завершил работы по двум адресам округа Клин. Бригады заменили кровлю на яркую зеленую металлочерепицу в доме по улице Ленина, 51. Скатную кровлю также починили и в четырехэтажном доме №18 мкр. Майданово, который был построен еще в 1935 году.

В рамках капитального ремонта также заменили стропильные системы, улучшили и утеплили чердаки и заменили наружные водостоки. Все проведенные работы, их качество и безопасность, контролируют специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Подрядчиком для ремонта многоквартирных домов в Клину выступила компания «ЛИДЕР-СТРОЙ», которая активно участвует в программе по капремонту в Московской области. Минувшей зимой подрядчик помог городскому округу Подольск мкр.Климовск в ликвидации масштабной аварии. Бригады мастеров до сих пор помогают с работами по капремонту на жилых объектах после ЧП.