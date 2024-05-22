В Клину капитально отремонтируют ограждения у автомобильного моста через реку Сестру

Мост располагается на дороге, ведущей в Клин-5. Специалисты ранее проводили осмотр объекта и пришли к мнению, что мостовые конструкции не потеряли своих характеристик. Прочность сооружения не вызвала сомнений.

Алена Сокольская и Григорий Рыжечкин в ходе осмотра отметили важность реконструкции ограждения у моста. В связи с длительным сроком эксплуатации оно обветшало. С целью обеспечения безопасного передвижения горожан по мосту было принято решение о замене старого ограждения на новое.

«На месте приняли решение не ремонтировать ограждение, а полностью демонтировать его и заменить на новое. Последовательно поменяем ограждение с двух сторон моста. Окончательно работы завершим не ранее июля-августа, так как потребуется проведение конкурсных процедур», — проинформировала Алена Сокольская.

Алена Сокольская отметила важность именно капитального ремонта на данном объекте, ведь по мосту ежедневно передвигается несколько тысяч жителей, в числе которых школьники.

«Сначала демонтируем ограждение на одной стороне моста, на правой (по направлению движения в городок Клин-5), обеспечив проход по левой стороне моста. А далее работы перейдут на левую сторону. Это позволит сделать капитальные работы и обезопасить маршрут движения для наших жителей с учетом уже новых, современных требований к безопасности дорожного движения», — сообщила глава Клина.

Глава поручила директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорию Анатольевичу провести санитарную опиловку сорной растительности с целью приведения в порядок территории под мостом. Он отметил, что подготовительные работы к опиловке сухостоя и уборке порубочных остатков начнутся уже в четверг, 23 мая.