В Клину началось преображение второго здания лицея имени Менделеева

Капитальный ремонт в здании лицея имени Менделеева на Бородинском проезде в Клину перешел в активную фазу. Как сообщается, компания-подрядчик «Строй-Престиж» приступила к первому этапу — демонтажным работам — 1 ноября 2025 года, и на текущий момент, 26 ноября, уже выполнено 30% от запланированных задач в этой части.

Образовательное учреждение, общая площадь которого превышает 4 тысячи квадратных метров, никогда ранее не подвергалось столь масштабному обновлению. Сооружение было построено в 1962 году, и за всю его историю капитальный ремонт не проводился. Единственным значительным обновлением, согласно имеющейся информации, стала замена кровли, осуществленная в 2007 году.

На текущий момент в помещениях лицея уже разобраны старые полы и полностью удален слой штукатурки. На объекте задействовано более двадцати рабочих, которые ведут работы параллельно с инженерными изысканиями. Специалисты проводят проверку качества перекрытий и тщательно исследуют состояние всех коммуникаций.

«На данный момент мы можем сказать, что все коммуникации необходимо заменить. После проведения демонтажных работ мы приступим к обустройству систем отопления, водоотведения, электроснабжения», — рассказал руководитель проекта компании «Строй-Престиж» Алексей Шмелев.

По его словам, после полного завершения демонтажа подрядчик приступит к комплексному обустройству новых систем отопления, водоотведения и электроснабжения.

Подчеркнем, что этот объект стал уже четвертым в рамках государственной программы по капремонту, в которой лицей участвует с 2023 года. Ранее в учреждении были полностью обновлены одно дошкольное и два школьных отделения. Как заверяет подрядчик, все работы на новом объекте ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Учащиеся смогут начать новый учебный год 1 сентября 2026 года в стенах полностью преображенного здания.