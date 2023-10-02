В Клину построят водопровод для 33 жилых домов деревни Жуково

В клинской деревне Жуково построят новый водопровод более чем для трех десятков домов по губернаторскому проекту «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Как отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, будет проведен электронный аукцион на строительство новой инженерной сети. Подрядчику будет необходимо оснастить новую трассу протяженностью более двух тысячи метров.

Узнать всю подробную информацию о процедурах закупки можно на региональном портале ЕАСУЗ. А с закупками малого объема можно ознакомиться в электронном магазине Подмосковья.

Ранее мы писали, что глава городского округа Клин Алена Сокольская стала участником брестского форума городов-побратимов Беларуси и России, которые прошел в 12-й раз.