В Клину в 2024 году отремонтируют 20 муниципальных и 2 региональные дороги: адреса и график работ

В Клину в 2024 году будет отремонтировано 20 муниципальных автомобильных дорог и 2 региональные. Работы начнутся в текущем месяце. Все объекты намерены сдать в эксплуатацию к концу сентября.

В течение 2023 года проводили работу по отбору дорог, которые будут отремонтированы в первую очередь. Внимание обращали на такие показатели: степень изношенности и востребованности, нахождение вблизи социально значимых объектов. При составлении дорожной карты учитывали также мнение клинчан. В частности, два участка дорог были отобраны на основании голосования горожан на портале «Добродел»:

• М-10 «Россия» — Покровка — СНТ «Чайка» (протяженность — 1,497 км, работы завершат к концу июня);

• д. Струбково, ул. Овражная (запланирован капитальный ремонт с 15 июля по 31 августа, протяженность — 0,757 км).

Всего в список дорог, на которых в течение 2024 года проведут ремонтные работы, вошел 21 участок. В частности, в городском округе Клин работы проведут на следующих улицах:

• проезд Молодежный (0,317 км до конца мая);

• пр. Ломоносова (0,339 км до конца мая);

• ул. Белинского (0,243 км с 20 июня по 10 июля);

• пер. Ворошиловский (0,112 км до конца июня).

Ремонт будет выполнен в следующих деревнях городского округа Клин:

• Бекетово (0,161 км до конца июля);

• Воронино (0,272км, ул. Полевая, до конца июля);

• Елгозино (0,161 км, ул. Дорожная, к середине августа);

• Алферьево (0,549 км, к середине августа);

• Спецово (1,229 км, ул. Дачная, до конца июля);

• Вертково (0,450 км до конца мая);

• Кузнецово (2,071 км до 20 июня);

• Тетерино (0,849 км до конца июня);

• Соголево (0,186 км, с 15 июля по 31 августа).

До конца мая отремонтируют участки сельских дорог, расположенные на территории округа:

• Воздвиженское (0,364 км до конца мая);

• Андрианково (0,381 км до конца мая).

В поселке городского типа Решетниково будет отремонтирован участок дороги, расположенный по улице Краснофлотская. Общая протяженность участка составит — 0,278 км.

В городе Высоковск к середине августа отремонтируют 0,231 км дороги, проходящей по улице Зеленая.

Всего в Клину заменят более 12 километров дорожного покрытия. На каждом объекте работы будут выполнены в разное время. Их длительность зависит от сложности работ. Самый трудоемкий ремонт ожидает автомобильную дорогу к деревне Бекетово. Работы продлятся на протяжении всех летних месяцев и завершатся к 9 сентября.

На каждом этапе работ специалисты будут предоставлять фотоотчет. Экспертная организация проверит качество асфальтобетонной смеси до и после укладки.

Координаты начала и конца участков опубликованы на официальном сайте Минтранса Московской области.