В Коломенском округе Подмосковья завершили ремонт региональной дорожной сети

ЖКХ

Фото: [Минтранс МО]

В Коломенском округе закончен ремонт региональных трасс по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, покрытие протяженностью свыше пяти километров обновили на шести участках. В черте города отремонтировали улицы Коломенскую, Спирина и Весеннюю. По этим участкам можно проехать на одну из центральных дорог Коломны, которая ведет к культурно-историческому центру. Также они служат проездом к учебным, медицинским и спортивным учреждениям.

На всех участках обновили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку. На муниципальной сети отремонтировано 60 дорог из планируемых 70.

Ранее сообщалось, что в Коломне состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту.

Актуально
Коломна
Подмосковье