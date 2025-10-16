В Коломне 102 котельные переведены на круглосуточный автоматический контроль

В Коломне завершилось оснащение объектов системы теплоснабжения современными датчиками, которые в режиме реального времени отслеживают качество отопления в жилых домах. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева все центральные тепловые пункты муниципалитета, а также 102 котельные были подключены к системе автоматического контроля.

Как пояснил глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Гречищев, специальные приборы непрерывно измеряют три ключевых параметра: температуру воды в трубах, давление и расход теплоносителя. Полученные данные мгновенно передаются в региональную информационную систему, создавая цифровую карту работы всего теплового хозяйства.

Устройства позволяют специалистам дистанционно, с экранов компьютеров, отслеживать состояние каждого теплового пункта и котельной. Главное практическое преимущество технологии — возможность выявлять отклонения в работе системы на ранней стадии, до того как жители почувствуют снижение температуры в квартирах.

Такой превентивный подход обеспечивает не только стабильное тепло в домах, но и значительно ускоряет устранение возможных неполадок, минимизируя риски аварийных ситуаций в разгар отопительного сезона.