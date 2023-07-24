В Коломне и Озерах готовятся к старту отопительного сезона
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
По состоянию на начало июля отопительная система Коломны и Озер была готова к запуску на 30% — именно такой объем работ от запланированного выполнили к этой дате.
Данные привел заместитель главы администрации округа Дмитрий Ходасевич. Он отметил, что подготовка к зиме на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства округа должна закончиться к 1 сентября.
На текущий момент почти 40 котельных уже закончили профилактический ремонт, еще в 20 заканчивают работы. Часть объектов жизнеобеспечения округа администрация решила их модернизировать или заменить новыми.
«Заключены контракты по строительству трех блочно-модульных котельных. Два объекта строятся в Озерах, одна котельная — в Сосновом Бору», — рассказал замглавы.
Их планируется запустить уже в этом осенне-зимнем сезоне.
Ходасевич добавил, что такие надежные и эффективные котельные в первую очередь появятся в сельских населенных пунктах округа.