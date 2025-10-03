В Коломне началась подготовка фонтанов к зиме

В городском округе Коломна официально завершился сезон фонтанов. Специалисты муниципального учреждения «Спецавтохозяйство» и подрядных организаций приступили к плановой консервации всех пяти водных объектов, расположенных на территории округа.

Процесс подготовки фонтанов к зиме — не просто отключение воды. Это целый комплекс технических мероприятий, направленных на сохранность дорогостоящего оборудования в период зимних морозов. В Коломне работы ведутся по четкому алгоритму: сначала фонтанное оборудование полностью отключают, затем сливают воду из чаш. После этого инженеры проводят тщательный визуальный осмотр дна и открытых коммуникаций.

Следующий этап — промывка стенок и дна чаш, а также техническое обслуживание инженерных систем. Специалисты проверяют каждую форсунку и все подводные световые элементы, чтобы весной фонтаны вновь заработали в полную силу, радуя местных жителей и гостей округа.

«Мы надеемся, что жители успели насладиться красотой и магией наших фонтанов. Следующий запуск состоится уже весной», — подчеркнули в управлении благоустройства и дорог администрации округа.

Грамотно проведенная консервация фонтанов сегодня — залог безаварийного и красочного старта следующего сезона.