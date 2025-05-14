В Коломне отремонтируют 85 километров дорог

Работы по обновлению дорожной инфраструктуры начались в середине апреля и активно продолжаются. За прошедший месяц подрядные организации уже завершили реконструкцию отдельных участков.

«В этом году наш округ занимает первое место в Московской области по объему проводимых дорожных работ. Нам предстоит привести в надлежащий вид 85 километров дорожного полотна. Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, необходимо, чтобы жители каждого муниципального образования были проинформированы о том, какие дороги будут отремонтированы и в какие сроки», — отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Так, в городе Коломна завершены работы на улице 3-го Интернационала, на участке между Коломенской и Толстикова. В поселке Озеры новое асфальтовое покрытие уложено на улицах Сидоренко, Калинина и на Коммунистической площади.

В настоящее время дорожные бригады трудятся на участке федеральной автодороги М-5 «Урал», на автомобильной дороге, соединяющей поселки Пески, Елино и Цемгигант, а также на подъездной дороге в деревню Щепотьево. В самой Коломне ведется обновление дорожного полотна на улицах Дзержинского, Майской, Малышева и на Проезде 29. В Озерах ремонтные работы проводятся на улице Железнодорожной.