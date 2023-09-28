В Коломне продолжается реконструкция подземного перехода

Напомним, к работам подрядчик приступил в середине марта этого года. Государственный контракт на выполнение работ заключен с ООО «Дормостсервис».

Как рассказали в администрации городского округа Коломна, в рамках капитального ремонта на объекте запланированы демонтаж железобетонных лестничных строений, обустройство основания, сооружение фундаментов лестничных маршей. Кроме того, в переходе отремонтируют стены входных групп, потолок, стены и пол в тоннеле. Не оставят без внимания и служебные помещения.

В обязательном порядке будет проведено обустройство систем коммуникаций и водоотведения. Кроме того, рабочие выполнят облицовку стен, обустроят крышу над входными группами.

«На сегодняшний день специалисты выполнили работы по демонтажу металлического перильного ограждения, плитки со стен и пола как на входе, так и внутри перехода, конструкций входных групп. Приступили к работам по ремонту стен входных групп и железобетонных поверхностей потолка, стен и пола в тоннеле и служебных помещениях», – пояснили в пресс-службе ГБУ «Мосавтодор».

Завершить работы планируют осенью этого года. Отметим, что сегодня в округе преображается множество социальных объектов. Строятся новые здания, ремонтируются старые. Особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств и парковых зон. Главная задача – чтобы жителям и гостям округа было комфортно жить, работать и отдыхать в муниципалитете.