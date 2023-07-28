В Коломне устранили серьезный изъян дорожного полотна

Серьезный изъян на дороге устранили рабочие «Лидер СК». Как рассказали в Администрации Городского округа Коломна, на повороте с улицы Леваневского на улицу Огородную образовался провал грунта. Ремонт дефекта провели в несколько этапов.

Вначале дорожные рабочие провели косметический ремонт дороги, ликвидировав яму. Однако вскоре произошел повторный провал. Как выяснилось, причина дефекта находилась гораздо глубже.

«Специалисты провели более глубокое обследование территории и установили, что нарушение целостности дорожного полотна происходит по причине поломки канализационной трубы», – рассказали в администрации Городского округа Коломна.

Ситуация осложнялась тем, что аварийные коммуникации принадлежали частному лицу. Владелец соседнего земельного участка с помощью рабочих МУП «Тепло Коломны» отремонтировал канализационную сеть. Затем пришло время следующего этапа работ: дорожники провели фрезеровку асфальта на месте провала, отсыпку ямы и уложили новый слой асфальта с применением ручной вибрационной плиты.

Отметим, что в этом году на дорогах Городского округа Коломна рабочие устранили более 7555 ям. В работе специалисты используют качественные, современные материалы, а сами работы тщательно контролируются на каждом этапе.

В администрации округа просят жителей сообщать о дефектах дорожного покрытия в Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации по телефону: 8-496-612-58-92.