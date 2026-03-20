В Коломне в 2026 году реконструируют три котельные и построят четыре новых

В Городском округе Коломна в этом году развернут масштабную модернизацию системы теплоснабжения. Планы амбициозные: реконструкция ждет три котельные — на улицах Юбилейной и Карла Либкнехта в Коломне, а также в 1-м микрорайоне Озер.

Но этим дело не ограничится. Как рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин, в планах также строительство новых объектов в Зарудне и Черкизове. Еще две современные котельные появятся на проезде Автомобилистов и на улице Красногвардейской рядом со школой «Надежда». Это позволит отказаться от услуг ведомственных поставщиков тепла.

Работы финансируются из областного и местного бюджетов. И первые результаты уже есть. Отличный экзамен суровой зимой сдала котельная в поселке Заречном. Ее запустили перед началом отопительного сезона 2025–2026 годов. Новый объект пришел на смену старому, который безостановочно работал с 1968 года.

Артем Дорожкин отметил, что на прежней котельной автоматизация и диспетчеризация отсутствовали, а износ оборудования превышал 90 процентов. Было принято решение о кардинальной реконструкции. Объект включили в областную госпрограмму, и к концу 2025 года работы завершились. Теперь здесь установлено современное оборудование, включая систему химводоподготовки, а также датчики температуры и давления.

Сегодня новая котельная обеспечивает теплом 14 многоквартирных домов в Заречном и местный детский сад.