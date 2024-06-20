В коммунальном автопарке Клина появилась новая спецтехника большой мощности

В городском округе Клин продолжают обновлять коммунальный автопарк. Его ряды пополнил новый мусоровоз от отечественной компании «Тверькоммаш».

Ключи от новой спецтехники МАУ «Чистый город» вручила Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская. Переданный от тверского предприятия мусоровоз мощнее предыдущей модели, которая справлялась лишь с 12 кубометрами мусора. Новая техника будет способна загружать и прессовать уже 18-20 кубов. Как подчеркнул директор муниципального учреждения Григорий Рыжичкин, у машины есть еще одно важное преимущество — система сбора фильтрата. Это позволит проводить уборку ТКО еще эффективнее и аккуратнее.

«Мы ежегодно помогаем обновлять коммунальный автопарк нашей муниципальной службы чистоты. В этом году еще в планах приобрести манипулятор-эвакуатор и измельчитель пней. Это отечественная техника высокого качества», — рассказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Как заключила глава муниципалитета, постоянное обновление коммунального автопарка позволит держать высокие стандарты по предоставлению коммунальных услуг в округе и содержать его в максимальной чистоте.